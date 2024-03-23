هل الدعاء يغير القدر في الزواج؟.. دار الإفتاء: سره عجيب

شهر رمضان هو خير شهور العام وكافة العبادات مستحبة خلال هذا الشهر الكريم لاسيما الدعاء والذي تكون نسبة استجابته أعلى وأكبر، وكانت دار الإفتاء نشرت فتوى حول فضل الدعاء وأثره كما التفتت في فتواها للإجابة عن سؤال هل الدعاء يغير القدر في الزواج.

هل الدعاء يغير القدر في الزواج

وعن سؤال هل الدعاء يغير القدر في الزواج، قالت الإفتاء المصرية أن الدعاء أمره عجيب وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه الشيء الوحيد الذي من شأنه يرد قضاء الله سبحانه وتعالى، لذا الإكثار من الدعاء هو أحد العبادات المستحبة ولها منافع عدة تعود على العبد.

هل الدعاء يغير القدر

وفي إجابتها عن هل الدعاء يغير القدر في الزواج، قالت دار الإفتاء إنه من المستحب أن يكثر العبد من الدعاء وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنه أمر ما أو يرزقه أمر ما، والاستمرار على الإكثار من الدعاء هو عبارة عن إيمان قوي بالله سبحانه وتعالى وقدرته، فإن الله سبحانه وتعالى لو استجاب سوف يري عبده تدابيره سبحانه وتعالى حتى يحقق رغبة العباد.