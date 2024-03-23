بأغنية «نسيح جبنة رومي».. مسلسل إمبراطورية ميم يعيد ذكريات كرتون «زغاليل»

شهدت الحلقة 12 من مسلسل إمبراطورية ميم أحداث عديدة بطولة الفنان خالد النبوي، حيث كان أبناء مختار يغنون أغنية «نسيح جبنة رومي» من كرتون زغاليل، بعد عرضها على شاشات الشركة المتحدة.

وخلال أحداث الحلقة ذهب الفنان خالد النبوي إلى منزل حلا شيحة وتحدث معها بشأن رفضه بيع المنزل، وتذكر زوجته الراحلة ميسون التي كانت تعلمه كيف يعد الطعام لأولاده بعد معرفتها بالإصابة بالمرض الخطير، كما أن مختار وافق على إجراء انتخابات داخل المنزل، من أجل اختيار الشخص المناسب لإدارة المنزل.

أغنية نسيح جبنه رومي

وتأتي كلمات أغنية «نسيح جبنة رومي» كالتالي:

ونسيح جبنة رومي

ونشرب اتنين شاي

ده معاكي انا بنسي همومي

جنبك ما فرحش إزاي

تيجي نضرب طاجن بامية

مش شرط يكون باللحمة

علشان اللحمة غالية

فوق العشرين جنيه

وإن جالنا في يوم حمو

نطلب اتنين زابادٍو

هشرب اللي بالجوج

وهسبيلك بالمانجو

مواعيد عرض إمبراطورية ميم

من المقرر أن تعرض الحلقة 13 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي في تمام الساعة 10:45 مساءً على قناة DMC، كما أن تكون الإعادة 10:15 صباحا على قناة دي إم سي، كما يتم إعادتها في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحا.

أبطال المسلسل

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة الفنان خالد النبوي ونور النبوي ومايان السيد ونشوى مصطفى وحلا شيحة وهاجر السراج ومحمود حافظ وإيمان السيد وإلهام صفي الدين ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان، كما أنه يحمل توقيع المخرج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.