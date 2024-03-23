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دراما المتحدة

بمشاركة المخضرم باولو جيريرو.. بيرو تفوز على نيكاراجوا بهدفين دون رد

كتب:

حسن رمضان
05:45 ص | السبت 23 مارس 2024
لاعبو منتخب بيرو

لاعبو منتخب بيرو

فاز منتخب بيرو، بمشاركة المخضرم باولو جيريرو، صباح اليوم، على نظيره نيكاراجوا، بهدفين دون رد، على ملعب «أليخاندرو فيانويفا» في العاصمة «ليما» في مباراة ودية دولية

وبعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق صافرة الشوط الأول، افتتح جواو جريمالدو لاعب بيرو، التسجيل  من تسديدة  بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء على إثر تمريرة عرضية من آندي بولو، لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لمرمى ميجيل رودريجيز، حارس نيكاراجوا.

وفي الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، عزز جيانلوكا لابادولا لاعب بيرو، تقدم منتخب بلاده من تسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء على إثر تمريرة عرضية من أندي بولو من هجمة مرتدة، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية.

خروج جيريرو نجم منتخب بيرو في الدقيقة 66

وفي الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني، خرج باولو جيريرو نجم منتخب بيرو المخضرم، البالغ من العمر «40 عاما»، ونزل بديلا عنه أليكس فاليرا. 

وشهدت الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني، إجراء منتخب بيرو، تبديل اضطراري بنزول إريك نورييجا مكان كارلوس أسكويس بسبب الإصابة.

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