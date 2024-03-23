بمشاركة المخضرم باولو جيريرو.. بيرو تفوز على نيكاراجوا بهدفين دون رد

فاز منتخب بيرو، بمشاركة المخضرم باولو جيريرو، صباح اليوم، على نظيره نيكاراجوا، بهدفين دون رد، على ملعب «أليخاندرو فيانويفا» في العاصمة «ليما» في مباراة ودية دولية

وبعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق صافرة الشوط الأول، افتتح جواو جريمالدو لاعب بيرو، التسجيل من تسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء على إثر تمريرة عرضية من آندي بولو، لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لمرمى ميجيل رودريجيز، حارس نيكاراجوا.

PERÚ 2-0 NICARAGUA



Nuevamente Andy Polo corrió toda su banda y brindó un pase gol, pero esta vez a Gianluca Lapadula. El ítalo-peruano sumó su décimo (10) tanto con la Selección Peruana. pic.twitter.com/kLeocffPWn — Erick Osores (@ErickOsores) March 23, 2024

وفي الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، عزز جيانلوكا لابادولا لاعب بيرو، تقدم منتخب بلاده من تسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء على إثر تمريرة عرضية من أندي بولو من هجمة مرتدة، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية.

خروج جيريرو نجم منتخب بيرو في الدقيقة 66

وفي الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني، خرج باولو جيريرو نجم منتخب بيرو المخضرم، البالغ من العمر «40 عاما»، ونزل بديلا عنه أليكس فاليرا.

وشهدت الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني، إجراء منتخب بيرو، تبديل اضطراري بنزول إريك نورييجا مكان كارلوس أسكويس بسبب الإصابة.