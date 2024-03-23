مكافآت كبيرة في بطولة كأس عاصمة مصر.. هل يحصل المنتخب عليها؟

يبدو أن حقبة حسام حسن مع منتخب مصر، تزدحم بتحديات عدة، فبمجرد استلامه مهمة القيادة الفنية للفراعنة، بدأت المنافسات تحتدم، ليشهد التجمع الأول مع المنتخب منافسة على بطولة جديدة، ورغم كونها ودية، لكنها لا تخلو من التحديات، باعتباره يواجه كبار القارات حول العالم، في ظل وجود تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.. فماذا ينتظر المنتخب حال الحصول على مراكز متقدمة وتخطي هؤلاء؟

هل يحصل المنتخب على مكافأة في بطولة كأس عاصمة مصر؟

البطولات تحمل مكافآت لأصحاب المراكز المتقدمة، وهو العرف الذي سارت عليه الشركة المتحدة للرياضة، والتي خصصت مكافآت لأصحاب المراكز الثلاثة الأول في بطولة كأس عاصمة مصر، لكنها لم تكشف عن القيمة المادية لها، مع التأكيد على أن قيمتها ستكون كبيرة، على أن تكون مفاجأة في نهاية البطولة التي تقام على الأراضي المصرية.

شرط لحصول منتخب مصر على مكافأة

هل تحصل مصر على مكافأة؟.. سؤال انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحقيق الانتصار الأول في المباراة التي أقيمت أمام نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمسابقة الودية، التي يشارك بها 4 منتخبات، لكن المنتخب استطاع أن يحجز مقعدًا بين الثلاثة الكبار في البطولة بعد تحقيق الانتصار الأول والوصول إلى النهائي في انتظار الفائز بين تونس وكرواتيا.

منتخب مصر نجح في تحقيق الانتصار على نظيره نيوزيلندا، في المباراة الأول تحت قيادة حسام حسن، بهدف نظيف بأقدام مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، الذي سدد ضربة جزاء احتسبت للمنتخب، بعد خطأ لاعب نيوزيلندا، الذي تدخل بقوة على إمام عاشور، ليتسبب في إصابة بالغة للاعب وسط الأهلي، الذي انتقل على الفور إلى المستشفى، من أجل الاطمئنان على حالته وإجراء الأشعة اللازمة، من أجل تحديد إصابته وموعد العودة إلى الملاعب مجددًا.