قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. تعرف على أحداث الحلقة الماضية

مجموعة من الأحداث الهامة ينتظرها الجمهور في مسلسل الحشاشين الحلقة 13 بطولة كريم عبد العزيز، والتي من المقرر عرضها خلال الساعات المقبلة، حيث يتأزم الوضع بعد قيام حسن الصباح باغتيال السلطان ملك شاه والوزير نظام الملك، بينما تتسع رقعة نفوذ حسن الصباح في دولة السلاجقة في الوقت الذي يتصارع فيه الأمراء على الجلوس على عرش الدولة بعد وفاة السلطان.

وقبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13 على شبكة DMC ومنصة WATCH IT الإلكترونية، تستعرض «الوطن» في أبرز الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية من المسلسل.

أحداث قبل مسلسل الحشاشين الحلقة 13

- احتفل حسن الصباح بنجاحه في التغلب على جيش السلاجقة وإلحاق هزيمة نكراء بهم، ليبدأ وقتها استراتيجية جديدة لجماعته تقوم على الاغتيالات لشخصيات سياسية ودينية هامة.

- يسيطر الغضب العارم على السلطان ملك شاه بعد وصول خبر هزيمة جيشه وقام بعزل الوزير نظام الملك من منصبه، بالإضافة إلى عزل قائد الجيش آرسلان تاش.

مسلسل الحشاشين الحلقة 13

- تصل أخبار انتصار حسن الصباح على جيش ملك شاه إلى ملك فرنسا الذي يطلب من رجاله إرسال وفد إلى قلعة آلموت يطلبوا فيه من حسن الصباح إعلاء ولائه للملك قبل مساندته في حروبه ضد السلطان السلجوقي.

- يبدأ حسن الصباح في تجهيز جنته حتى يستطيع إقناع الشباب بتنفيذ أوامره ليضمن لهم دخول الجنة، وبالفعل يطلب أكثر الشباب إيمانا به وهو سعد (أحمد عزي) ليجهزه لعملية اغتيال، ولكن قبلها يجعله يستنشق النبات المخدر ويدخل به إلى الغابة المليئة بالفتيات ليعتقد أنها الجنة.

- يتحرك نظام الملك مع السلطان ملك شاه إلى بغداد، وعندما يلتحم خلال الرحلة بعدد من الفقراء يندس سعد بينهم ويقوم بطعنه بخنجر في قلبه ثم يقتل نفسه من بعده، كما يموت السلطان ملك شاه بعد ما يقوم أحد رجال حسن الصباح بوضع السم له في الطعام.