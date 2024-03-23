مهندس ديكور الحشاشين يكشف تفاصيل تصنيع السلاح: آلاف القطع بأيادي مصرية

مجهود كبير بذله مهندس ديكور مسلسل الحشاشين، أحمد فايز، في العمل على التفاصيل الخاصة للعمل التاريخي، لتخرج بشكل يضيف للعمل مصداقية وواقعية، وهو ما اتضح في الحلقات السابقة من المسلسل، سواء في الأسلحة التي جرى استخدامها خلال الحلقات، أو في الديكور والإكسسورات الخاصة بتلك المرحلة الزمنية، والتي جرى نتفيذها كلها بأيدي مهندسين وعمال مصريين.

أحمد فايز: التركيز على التفاصيل سر نجاح العمل

ويرى مهندس الديكور أحمد فايز، أن التركيز على التفاصيل هو سر نجاح العمل، موضحا في تصريحات لـ«الوطن»: «مؤمن بأن التركيز على التفاصيل هو الأهم، فلم أكن مهموما بتقديم بناء شكله جيد بقدر الاهتمام بأدق وأصغر التفاصيل من الأقلام التي يستخدموها إلى تصنيع السلاح، وتطلب ذلك مجهودا كبيرا، وكان مرهق أكثر من بناء المدن والقلاع».

وأكد «فايز»: «رفضت تأجير السلاح من الشركات المتخصصة في ذلك؛ لأني كنت أرغب في تصنيع السلاح بالشكل الذي أرغب فيه، ويكتب عليه رسائل تخص كل شخصية، ويوافق شكل العصر وتكون حقيقية لدرجة تجعلها أقرب من أن توضع في متحف، وللأسف لم يستطع أحد أن يوفر لي ذلك في تلك الشركات».

المهندس أحمد فايز: عملية تصنيع الأسلحة كانت شاقة

رغبة مهندس ديكور مسلسل الحشاشين في أن تكون إكسسوارت العمل واقعية بشكل كبير، دفعته إلى البحث في منطقة الصاغة والورش عن من يستطيع تنفيذ تلك النماذج من الأسلحة، مشيرا إلى أنه «نزلنا إلى منطقة الصاغة في الورش الخاصة بتصنيع الذهب والنحاس للعمل على السلاح، وبالطبع احتاجوا في البداية وقتا كبيرا حتى يفهموا طريقة عملنا؛ لأنهم لم يعملوا في السينما والدراما من قبل، حتى اعتادوا على العملية.

وتابع: «بالفعل جرى تنفيذ عدد كبير من السيوف والخناجر والدروع، وكانت عملية شاقة للغاية، لأن كل قطعة مصنوعة بعناية، وهناك عدد من التفاصيل يجب مراعاتها بداية من أن يكون خفيفا في يد الممثل، ثانيا التفاصيل التي تميز سلاح عن الآخر، وهو ما يظهر في دقة النقش على المقبض والنصل».