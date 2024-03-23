ساعات قليلة تفصل جمهور مسلسل الحشاشين في مصر والوطن العربي، عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 13، التي من المقرر أنّ تشهد العديد من الأحداث خاصة بعد اغتيال حسن الصباح للسلطان السلجوقي ملك شاه وزيره نظام الملك، لتتسع بعدها رقعة نفوذ حسن الصباح وتأثيره.

عرض مسلسل الحشاشين على «واتش إت»

وقبل مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 13، يمكن للجمهور مشاهدة الحلقة الجديدة على منصة واتش إت الإلكترونية قبل موعد عرضها على التليفزيون، إذ تتيح لمشتركيها مشاهدة الحلقة الجديدة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً قبل موعد عرضها على DMC بساعتين.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 13

وتنطلق مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 13 الساعة التاسعة والربع مساءً، بينما تُعاد الحلقة على نفس القناة مرتين في اليوم التالي، الأولى في الثانية إلا ربع صباحًا، أما الإعادة الثانية في الرابعة والربع مساءً.

وعلى DMC دراما تُعرض الحلقة الجديدة في الساعة الحادية عشر مساءً، ثم تُعاد على القناة نفسها في السادسة والنصف صباحًا، ثم إعادة ثانية في الواحدة والنصف مساءً.