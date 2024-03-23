مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. الحروب تشتعل بعد مقتل ملك شاه

ينتظر جمهور الدراما الرمضانية عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13 بطولة كريم عبد العزيز، حيث تعتبر من الحلقات المهمة خاصة بعد النهاية التي شهدتها أحداث الحلقة الماضية بمقتل السلطان السلجوقي ملك شاه ووزيره نظام الملك بتدبير حسن الصباح لإزاحتهما من طريقه، لتبدأ بعد ذلك استراتيجية جديدة تعتمد على الاغتيالات السياسية للشخصيات البارزة في ذلك الوقت.

وتشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13 احتدام الصراع بين أبناء السلطان ملك شاه على من يجلس على عرش الدولة السلجوقية بعد وفاة السلطان الذي انتهت بوفاته فترة مجد السلاجقة، تبدأ الحروب الداخلية في الاشتعال وهو ما يمنح حسن الصباح فرصة ذهبية لفرض نفوذه في المنطقة واستغلال الصراع لمصلحته.

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. خلاف بين أبناء السلطان ملك شاه على قيادة الدولة

ويحتدم الصراع على كرسي السلطان بين بركياروق وأخيه غير الشقيق محمد، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، وينجح الأول في الجلوس على العرش ولكن ستكون المواجهة بينه وبين زوجة أبيه وأخيه.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13

ويبدأ موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13 على قناة DMC في تمام الساعة الـ 9:15 مساء، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، بينما تتاح الحلقة على منصة واتش آت الإلكترونية في تمام الساعة 7:15 مساء,