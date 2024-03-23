ينتظر متابعو الفنان كريم عبد العزيز موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 13، وذلك بعد الأحداث المهمة التي شهدتها الحلقة الماضية من المسلسل، ومن المقرر أن تضم الحلقة الجديدة العديد من الأحداث ما بين صراع أبناء السلطان ملك شاه على عرش الدولة السلجوقية إلى إفساح المجال أمام حسن الصباح في فرض نفوذه بالمنطقة.

قبل موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 13، تتيح منصة WATCH IT الإلكترونية لمشتركيها مشاهدة الحلقة الجديدة من المسلسل قبل موعد عرضها على التلفزيون بساعتين، كما يمكن لمشتركي المنصة مشاهدة الحلقة في أي وقت بعد طرحها في تمام الساعة السابعة والربع مساء.

مسلسل الحشاشين الحلقة 13

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 13

أما موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 13، حددته إدارة القناة وفقا لخريطتها البرامجية حيث من المقرر أن تعاد الحلقة مرتين بعد عرضها الأول في تمام الساعة التاسعة والربع مساء، لتكون الإعادة الأولى الساعة 1:45 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية الساعة 4:15 عصرا.