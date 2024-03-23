مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13 لأحمد مكي.. جوني يبدأ تحضيرات حفل الهالوين

يواصل الفنان أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 8، التحضيرات لحفل الهالوين داخل الدوار في المزاريطة بعد أن وافق الكبير على ذلك.

أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8 العديد من الأحداث الكوميدية كان أبرزها تعلم الكبير أوي اللغة الفرنسية مع أبنائه جوني والعترة، ويقع الكبير في غرام المدرسة الذي يحاول بشتى الطرق لفت نظرها، لتلاحظ مربوحة وتحاول أن تبعده عنها لدرجة أنا تفكر في قتل المدرسة وتلفيق التهمة للكبير.

جوني يحضر حفل الهالوين في المزاريطة

ومن ناحية أخرى بدأ جوني في عمل محتوى كوميدي على اليوتيوب وبدأها بمقلب في نفادي بالاتفاق مع أهالي المزاريطة حيث أوهمه أنه توفى وبعد عرض الفيديو حصد مشاهدات عالية ليلتقي جوني عرض بتقديم برنامج مقالب رمضاني، وذلك بعد تقديم حلقة pilot وبعد تفكير يقرر التحضير لحفل الهالوين داخل الدوار بالمزاريطة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا بجانب أحمد مكي وأبرزهم محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن وغيرهم.