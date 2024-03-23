يواصل الفنان أحمد مكي خلال الحلقة الـ13 من مسلسل الكبير أوي 8 التحضيرات لحفل الهالوين داخل المزريطة من أجل برنامجه الرمضاني.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13 على قناة ON اليوم

ويبدأ أحمد مكي الليلة خلال مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13والمُذاع على قناة ON، ويكون العرض الأول الساعة 6:05 مساء عقب أذان المغرب مباشرة، في التحضيرات لحفل الهالوين ويُعاد على القناة ذاتها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت ذاته عبر منصة «WATCH IT».

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت احداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن العديد من المغامرات التي جذبت الجمهور وبدأها مكي بتقديم حكايات أشبه بحكايات ديزني إذ تحول الكبير إلى عقلة أصبع في عالم الجن، ثم تحول إلى بينوكيو ليدخل بعدها في مغامرة السطو المسلح على البنك.

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.