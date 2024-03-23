انطلاق انتخابات نقابة المحامين 2024.. تعرف على ضوابط الاقتراع للناخبين

انطلقت انتخابات نقابة المحامين 2024، منذ قليل، وتتم العملية الانتخابية بشكل مباشر وبالاقتراع السري، ويشرف على الإجراءات الخاصة بالانتخابات منذ بدء إجرائها وحتى الانتهاء منها لجنه قضائية برئاسة عضو من هيئة النيابة الإدارية، ومن المقرر أن يرأس لجان الانتخابات، أحد أعضاء هيئة النيابة الإدارية واثنين على الأقل من المحامين المشتغلين غير المرشحين.

انتخابات نقابة المحامين 2024

وحُددت ضوابط عملية الاقتراع في انتخابات نقابة المحامين 2024 كالتالي:

- عملية الاقتراع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة الخامسة مساء.

- يتواجد المحامي عضو اللجنة من الساعة الثامنة والنصف صباحا قبل بداية عملية الاقتراع.

ـ التأكد من وجود مكان «ساتر» يسمح بسرية الإدلاء بالأصوت.

- التأكد من وجود ثلاثة صناديق انتخابية.

- يتم فتح صناديق الاقتراع قبل بدء عملية التصويت بمعرفة رئيس اللجنة للتأكد من أنها خالية تماما من أي أوراق ثم يعاد قفلها من جديد عن طريق رئيس اللجنة، وإذا كانت الصناديق زجاجيه فيجب أن يتأكد من خلوها تماما من أي أوراق.

طريقة التصويت في انتخابات المحامين

- يدلي الناخب بصوته بعد الاطلاع على الكارنيه والتأكد من شخصيته، ومن أن اسمه مدرج بكشف اللجنة، ويقوم بالتوقيع أمام اسمه بخط مقروء بالكشف.

- عدم السماح بدخول ناخب على ناخب آخر أثناء الإدلاء بالصوت خلف الساتر.

- عدم السماح بالتأثير على الناخبين من أي شخص داخل اللجنة.

- يحصل الناخب على ثلاث استمارات من رئيس اللجنة، أحدها لاختيار نقيب واحد والثانية لاختيار الأعضاء والثالثة لاختيار الإدارات القانونية، ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته خلف الستار.

- يقوم رئيس اللجنة عند إعطاء الاستمارة «استمارة الإدلاء بالصوت» بالتوقيع عليها قبل الإدلاء بالصوت.

- التأكد من وضع كل استمارة بعد الإدلاء بالصوت في الصندوق الخاص بها.

ـ عند الساعة الخامسة يتم قفل عمليه الاقتراع ويقوم رئيس كل لجنة بفتح الصناديق وعد الاستمارات الموجودة بها.