انتخابات نقابة المحامين.. تنعقد لاختيار النقيب العام و28 عضوا السبت المقبل

ساعات تفصلنا عن انطلاق انتخابات نقابة المحامين والمقرر انعقادها يوم السبت المقبل، لاختيار النقيب العام للمحامين و3 أعضاء من قطاع الأعمال العام واختيار 25 عضوًا على مستوى دوائر الاستئناف.

ووفقا لقانون نقابة المحامين، تنطلق العملية الانتخابية في تمام 9 صباحًا وحتى 5 مساء على مستوى الجمهورية، داخل المقرات الانتخابية المحددة للتصويت، وتستلزم إجراء الانتخابات حضور وتصويت 3000 عضو من أعضاء الجمعية العمومية حتى يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للمحامين.

ومن المقرر أن يتسلم الناخب 3 ورقات، لاختيار في كل واحدة منها للنقيب وأخرى لأعضاء القطاع العام والأخيرة لاختيار أعضاء الدوائر التستئنافية.

انتخابات نقابة المحامين 2024

وكانت أتوبيسات نقابة المحامين انطلقت فجر اليوم لتوزيع الأحراز الخاصة بصناديق الاقتراع على 99 لجنة انتخابية في 12 نقابة فرعية، على أن يتم تقسيم تلك النقابات على 4 مجموعات وتحتوي كل مجموعة على عدد من النقابات يترأسها موظفين وعمال من النقابة العامة.

ومن المقرر أنَّ يتمّ التوزيع على 6 نقابات و65 لجنة كمجموعة أولى تضم نقابة الفيوم وبها 8 لجان، ونقابة بني سويف وبها 10 لجان، ونقابة المنيا بها 15 لجنة، ونقابتين جنوب وشمال أسيوط بهما 16 لجنة، ونقابة سوهاج تشمل 16 لجنة.

كما سيتمّ التوزيع في أربع نقابات فرعية و30 لجنة، تشمل نقابة قنا وبها 13 لجنة، ونقابة الأقصر وبها 6 لجان، ونقابة أسوان بها 7 لجان، ونقابة البحر الأحمر بها 4 لجان، ونقابة الوادي الجديد وبها لجنتين، ونقابة جنوب سيناء وبها لجنتين.