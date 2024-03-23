موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 على قناة on اليوم السبت

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 على قناة on اليوم يهتم به كثير من المشاهدين، حيث يخوض من خلاله الفنان أمير كرارة السباق الرمضاني هذا العام بشخصية الدكتور ياسين الرفاعي، والذي يقع في مشاكل كثيرة ويحاول الخروج منها.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 على قناة on اليوم

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 على قناة on اليوم سيكون في تمام الساعة التاسعة مساء، وهناك موعدان للإعادة، الأول في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والثاني الساعة العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي على قناة on

يُذكر أن مسلسل بيت الرفاعي شهد تورط الدكتور ياسين الرفاعي منذ الحلقة الأولى في جريمة قتل والده محمود الرفاعي، والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، وتم إلقاء القبض عليه، لكنه هرب بعد وقوع حادث لسيارة الترحيلات، وما زال يحاول إثبات براءته من هذه التهمة قاتل والده.