«التعليم» تعلن وظائف شاغرة في هيئة الأبنية.. المواعيد وطريقة التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفاصيل الوظائف المطلوبة في هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشمل الآتي:

الوظائف الجديدة في التربية والتعليم:

رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة

رئيس الإدارة المركزية لصيانة الأبنية التعليمية

مدير عام الإدارة العامة للتصميم الإنشائى

مدير عام الإدارة العامة للتسعير والمدد والختاميات

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الفيوم

مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات المعملية

مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفنى

مدير عام الإدارة العامة لصيانة الآلات والمعدات

المستندات المطلوبة:

بيان بالإنجازات والإسهامات السابقة ومقترحات التطوير بملف مكون مـن عدد (7 نسخ ) وعدد (4) صور شخصية حديثة، في موعد أقصاه شهر من تاريخ النشر، ولن ينظر إلى الطلبات الواردة بالبريد.

طريقة التقديم على وظائف التربية والتعليم:

تقدم طلبات الوظائف على النموذج المعد لذلك إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة الكائن في (3 شارع حسن المأمون – مدينة نصر – القاهرة) خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

مواعيد التقديم في وظائف التعليم

يبدأ التقديم من اليوم 18 مارس وحتى 17 أبريل 2024، ولتفاصيل الإعلان من هـنا.