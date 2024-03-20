آخر فرصة للتقديم في وظائف «النقل».. باق ساعات

ساعات قليلة، وتغلق وزارة النقل باب التقديم لوظائف الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وهي «مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية، ومدير عام الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئية».

وتشمل المستندات المطلوبة لهذه الوظائف: «المؤهل العلمي، وتقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة، الخبرة النوعية والزمنية، والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم، و تفاصيل الدورات التدريبية والعلاوات التشجيعية».

كما تشمل أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص، مقترح تطوير الإدارة، سابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المشاركة فى المؤتمرات، وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

وتتضمن أيضا صورة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد، (على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد 8 ملفات (أصل +7صور) مع وضع صورة حديثة، مقاس 4*6 على كل بيان حالة وظيفية داخل الملف)، صحيفة الحالة الجنائية، إلى جانب شهادة تفيد بسلبية تعاطى مخدرات حديثة.

آخر موعد للتقديم في وظائف النقل

وتقدم الطلبات باسم اللواء بحري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على النموذج المعد بالموقع الإلكترونى للهيئة، ويسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقرالهيئة باب جمرك (1) – رأس التين- الاسكندرية، ولمعرفة تفاصيل الإعلان من هـنا.