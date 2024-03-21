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دراما المتحدة

آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة العدل.. اعرف التفاصيل

كتب:

إلهام الكردوسي
01:15 ص | الخميس 21 مارس 2024
وظائف جديدة

وظائف جديدة

خلال أيام ينتهي التقدم على الوظائف القيادية الشاغرة في وزارة العدل التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتتضمن مجموعة من الوظائف التخصصية، وأبرزها:

1- رئيس قطاع الديوان العام

2-رئيس إدارة مركزية للشؤون المالية

3-رئيس إدارة مركزية للموارد البشرية والرعاية الصحية والاجتماعية

4- رئيس إدارة مركزية للتخطيط الاستراتيجي والسياسات

5- رئيس إدارة مركزية لشؤون العلاقات الدولية والمؤتمرات

6- رئيس إدارة مركزية لشؤون رجال القضاء والنيابة العامة والشكاوى.

7- مدير عام الإدارة العامة لشؤون لجان التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية

8- مدير عام الإدارة العامة الأمن

9- مدير عام الإدارة العامة للحسابات

10- مدير عام الإدارة العامة لشؤون التحكيم والمنازعات الدولية

آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة العدل

يقدم الطلب باسم المستشار مساعد أول وزير العدل، رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل، على أن تسلم الطلبات شخصياً باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل «بالعاصمة الإدارية الجديدة - الدور الرابع – إدارة الموارد البشرية»، ويتاح التقديم من 25 فبراير حتى 25 مارس 2024 ولتفاصيل الوظائف من هنا

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي