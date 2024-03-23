مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. ملك قورة تستسلم وتعود لأحمد رزق

كثير من التطورات شهدتها الحلقة 12 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لعام 2024 ويتم عرضه عبر شاشة قناة ON يوميا في تمام الساعة 9 مساء.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. استسلام ملك قورة

من ضمن مفاجآت الحلقة 12 من مسلسل بيت الرفاعي استسلام رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة وعدم قدرتها على العيش في الغرفة الموجودة داخل المقابر مع شقيقتها جمالات التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل بعدما تم طردهما من عملهما.

قررت ملك قورة العودة إلى منزل فاروق ابن عمها الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق وتركت ورقة لشقيقتها وغادرت وهي نائمة إلى منزل فاروق الذي شعر بسعادة كبيرة عندما رآها ما جعل زوجته داليا تغير عليه.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وميرنا جميل وصفاء الطوخي وسيد رجب ومحمد لطفي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.