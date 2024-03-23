مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. هل يهدد أحمد رزق أمير كرارة بعد اختطاف ابنته؟

يبدو أن الحلقة 13 من مسلسل بيت الرفاعي ستشهد مفاجأآت كثيرة، خاصة مع اختفاء حبيبة ابنة الدكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، في الحلقة السابقة من المسلسل الذي يعرض عبر شاشة قناة ON يوميًا فى تمام الساعة التاسعة مساء.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. أحمد رزق يهدد أمير كرارة

وانتهت الحلقة 12 بمشهد ذهاب طليقة دكتور ياسين التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل لأخذ ابنتها حبيبة من الحضانة، فأخبروها أن عمها فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق قد أخذها وهو ما أصابها بالذهول والقلق.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 13 من مسلسل بيت الرفاعي اكتشاف أن فاروق خطف حبيبة ابنه دكتور ياسين لكى يضغط عليه، ويجعله يأتي إليه وينتقم مما فعله فيه.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي شهد من الحلقة الأولى جريمة قتل الحاج محمود الرفاعي، الذي جسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم وتورط فيها دكتور ياسين.