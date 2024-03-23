بعد انضمام إمام عاشور.. 8 إصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سيمبا بأفريقيا

من جديد يفتح مستشفى الأهلي أبوابه، لاستقبال وافد جديد، بعد إصابة إمام عاشور أثناء المشاركة في لقاء مصر ونيوزيلندا، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، لينضم إلى قائمة طويلة من الغيابات المؤثرة التي ضربت القلعة الحمراء، قبل فترة مصيرية، فما هي قائمة إصابات الأهلي قبل مباراة سيمبا التنزاني المقررة يوم 29 مارس بربع نهائي أفريقيا؟

إصابات الأهلي قبل مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

إمام عاشور كان آخر المنضمين إلى سجلات الغياب عن صفوف الأهلي، في الفترة المقبلة، بسبب معاناته من خلع في المفصل بين الترقوة ولوح الكتف من الدرجة الثالثة، ليستعد للخضوع إلى عملية جراحية عاجلة، من أجل بدء مرحلة العلاج والتأهيل، في ظل وجود شكوك حول عودته للمشاركة هذا الموسم مجددا، بحسب بحسب إسلام عجور استشاري جراحه العظام، الذي أكد ذلك في تصريحات لـ«الوطن».

لم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لحسين الشحات، الذي يعاني من إصابة ألمت به أثناء وجوده في معسكر منتخب مصر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، لكن القدر لم يمهله فرصة، ليعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ما أجبر حسام حسن مدرب المنتخب، على استبعاده واستدعاء مصطفى شلبي بدلًا منه، وفقًا لبيان اتحاد الكرة.

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، كان ضحية الإصابة في المنتخب أيضًا، إذ يعاني من خلع في الكتف، سيغيبه لفترة طويلة عن الملاعب، وذلك بعد إصابته أثناء مشاركته في مباراة كاب فيردي، في الدقائق الأخيرة من اللقاء، الذي أقيم ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

أحمد نبيل كوكا أيضًا أصيب أثناء وجوده في معسكر المنتخب الأخير، لكن حسام حسن قرر الإبقاء عليه وعدم استبعاده من المعسكر، رغم الإصابة التي تعرض لها على مستوى الظهر، لكن مدرب منتخب مصر يرغب في الاعتماد عليه حال التعافي من الإصابة.

أليو ديانج يعاني منذ فترة طويلة من إصابة على مستوى الركبة، إذ خضع لعملية جراحية من أجل استئصال جزء من غضروف الركبة، ليغيب إثر العملية التي أجراها في مارس الجاري، لمدة تصل إلى شهرين.

ياسر إبراهيم يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، بحسب ما ذكر خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي، وذلك أثناء مشاركته في لقاء ميدياما الغاني، ولا تزال الشكوك تحوم حول مصير مشاركته في المباراة المرتقبة أمام سيمبا التنزاني، وهي الإصابة ذاتها التي يعاني منها الثنائي محمد الضاوي كريستو ووسام أبوعلي.