مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13.. الذكريات تطارد يحيى الفخراني

بعدما عرف عمر حفيد «بهجت» حقيقة «فريد»، ينتظر متابعو مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 كيف سيتصرف يحيى الفخراني مع حفيده إذا واجهه بالحقائق التي توصل إليها، وهي أنَّ صاحب صورة تذكارية جمعت شخصا بجده مطلوب لدى الشرطة في بريطانيا، فما علاقة جده بهجت به؟.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 يحيى الفخراني جد لحفيدين

ومسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 من بطولة يحيى الفخراني ومجموعة من نجوم الدراما، أبرزهم الفنان صلاح عبدالله، ويقوم بدور عرفان، والفنانة جومانة مراد، والتي تقوم بدور نعناعة، وسماء إبراهيم «علية»، ووفاء صادق «منال»، وصفاء الطوخي «لُبنى»، وحفيدي «بهجت» كل من خالد شباط «عمر» وبسنت أبو باشا «جميلة».

موعد مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13

موعد مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 سيكون في تمام الساعة 6:15 مساء على قناة dmc، وهو نفس الموعد الذي تُعرض فيه الحلقات الجديدة على منصة watch it الرقمية، كما يُعرض على dmc دراما في الساعة 8 مساء، والعمل مأخوذ من رواية بنفس الاسم للروائي إبراهيم عبدالمجيد، فيما عالجها للتلفزيون الدكتور مدحت العدل، والمسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة.