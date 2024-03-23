مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. محسن منصور يقدم الشبكة لهنادي مهنا

تضمن مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12، العديد من الأحداث المثيرة والمتنوعة والمواقف الأخرى التي تكشف العديد من الحقائق، وتقدم حنفي «محسن منصور» بالشبكة ليطلب فلة «هنادي مهنا» للزواج، وذهب إلى نعناعة «جومانا مراد» في الكشك لكي يقدم لها شبكة شقيقتها، ولكنهم يقابلونه بجفاء.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12وبعدها يذهب عيطه «علاء مرسي» إلى «بهجت» ويطلب منه بعض الأموال لسداد قيمة إيصال الأمانة لحنفي، يعتذر منه بهجت و يخبره أن يتدخل محاميه دون مقابل لحل المشكلة.

ملخص الحلقة 12 من عتبات البهجة

وجلست فلة، الفنانة هنادي مهنا، مع حبيبها السابقة عنبة «تيتا» وتخبره بأنها لا تتذكره وأنه أصبح ماضيا بالنسبة لها، بعد ان أحب لولا الراقصة، إلا أنه يؤكد لها أنه ما زال يحبها، ولم يكن هناك أي علاقة بينه وبين الراقصة، ولكن كان الأمر من أجل العمل فقط.

أزمة حفيد يحيى الفخراني

وعلى الجانب الآخر، توجد قصة عاطفية عاشها عمر «خالد شباط» حفيد الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، في السابق، ولكن الأمر تجدد بالنسبة له، بسبب زواج حبيبته من شخص آخر، وظهر في حالة من الحزن الشديد بسبب هذا الشيء.

وفي الحلقة الماضية من مسلسل عتبات البهجة، تيتا «عنبة» وفلة «هنادي مهنا» يدخلان في صراع من نوع آخر، وحاول تيتا إقناع فلة بأنه ترك العمل مع الراقصة «لولا» وأنه لم يعد قريبًا منها، ورغم ذلك أصرت فلة على استمرار علاقتها بحنفي «محسن منصور».