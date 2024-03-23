مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13.. حفيد يحيى الفخراني يعرف حقيقة فريد

شهدت الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، العديد من المواقف والأحداث والأزمات التي يتعرض لها بعض أبطال العمل، ويُنتظر أن يقدم مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 العديد من الأحداث الأخرى ليكمل ما تم الانتهاء عليه في الحلقة 12.

واحدة من المواقف المهم والتي ظهرت خلال الحلقة 12 من مسلسل، هو تعرُف عمر «خالد شباط» حفيد الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، على صورة من ضمن الصور القديمة والتي يحتفظ بها جده معه، ليلاحظ عمر وجود فريد «حازم إيهاب» شريكه في العمل ضمن إحدى الصور.

ويسال جده عن هذا الشخص، وأنه يشبه أحد أصدقائه ويسمى فريد، ولكن الفنان يحيى الفخراني يؤكد له ان هذه الصورة منذ أكثر من 10 سنوات، ولا يتذكر من بها في الصور، ليطلب بعضها عمر أن يأخذ هذه الصورة معه، وبعدها يذهب إلى غرفته ليسترجع ذكرياته بها.

وجلس عمر «خالد شباط» مع صديقه «أسامة أحمد أبو رية»، ليبحثا معًا عن حقيقة الصور التي حصل عليها عمر من جده الفنان يحيى الفخراني، وبحثوا على الانترنت عن صاحب الصورة ويفاجأ انه مطلوب لدى الشرطة في بريطانيا.

وعرف عمر حفيد الفنان يحيى الفخراني حقيقه فريد شريكه في أحد الأعمال، وبعدها يجلس فريد في سيارته و يتذكر والده المسجون.