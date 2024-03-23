مواعيد عرض الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024

تُعرض الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC اليوم في تمام الساعة 6:15 مساءً، وتعرض حلقة الإعادة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي، و12 مساءً.

مواعيد عرض مسلسل «عتبات البهجة»

يذكر أن مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، يعرضه يوميًا خلال 15 يوم من شهر رمضان، على منصة watch it بالتزامن مع عرضه على قناة DMC.

الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، العديد من المواقف والأحداث، وتعرف عمر «خالد شباط» حفيد الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، على صورة من ضمن الصور القديمة والتي يحتفظ بها جده معه، ويكتشف بعدها حقيقة صديقه فريد ويكتشف أنه مطلوب لدى الشرطة في بريطانيا.

وفي مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12، قدم حنفي «محسن منصور» الشبكة إلى فلة «هنادي مهنا» ولكنهم يقابلونه بجفاء.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12

وفى المشهد التالي من الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة، يذهب عيطه «علاء مرسي» إلى «بهجت» كما يطلب منه بعض الأموال لسداد قيمة إيصال الأمانة لحنفي، يعتذر منه بهجت و يخبره أن يتدخل محاميه ددون مقابل لحل المشكلة.