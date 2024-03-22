جومانا مراد عن دورها في مسلسل عتبات البهجة: شخصية شقيانة موجودة بالمجتمع

قالت الفنانة جومانا مراد إنها سعيدة بمشاركة النجم يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة، وسعيدة إن الدراما الاجتماعية المُقدمة دخلت قلوب الناس.

كان نفسي من زمان أشتغل مع أبو عميرة والعدل والفخراني

وتابعت جومانا مراد في تصريحات خاصة لبرنامج «التاسعة» على القناة الأولى: «من زمان كان نفسي أشتغل مع المخرج مجدي أبو عميرة منذ زمن، والدكتور مدحت العدل والدكتور يحيى الفخراني شيء مهم جدًا».

وأضافت: «نعناعة شخصية شقيانة موجودة في المجتمع، وهو ما حاولنا مناقشته، وأحب مذاكرة الشخصيات قبل تقديمها، وحاولت تقديم نعناعة بعيدة كل البعد عن شخصية مراسي التي قدمتها العام الماضي، أو أي شخصية شعبية قدمتها من قبل».

الشعبي حاليًا مختلف عن زمان

وأوضحت جومانا مراد أن الشعبي حاليًا مختلف عن زمان، فالحياة بشكل عام اختلفت، وحاولنا تقديم الشخصية بشكل عام بما يتماشى مع الحياة الآن، مستكملة: «أنا لا أشاهد نفسي وأنا أصور الشخصية، وهذه المرة تعمدت عدم وضع مكياج لأن ذلك يتماشى مع الشخصية، ولا أخشى ذلك مطلقًا، فالناس عارفة جومانا جيدًا ولكنني حاولت تقديم نعناعة».