تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة في عيد الأم لبسمة بوسيل.. ماذا قال؟

منذ بداية شهر رمضان 2024، تصدر تامر حسني وبسمة بوسيل حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورهما المتكرر معًا في مناسبات اجتماعية مختلفة، ما أثار التساؤلات حول طبيعة علاقتهما في الوقت الحالي، خاصة بعد انفصالهما مؤخرًا، ليثير الفنان حيرة الجمهور مرة أخرى بعد منشور عبر حسابه على إنستجرام قبل ساعات قليلة.

تامر حسني يوجه رسالة لبسمة بوسيل

ونشر الفنان تامر حسني عبر حسابه قبل ساعات رسالة مؤثرة لبسمة بوسيل بمناسبة عيد الأم، إذ قدّم هدية استثنائية لزوجته السابقة الفنانة المغربية، عبارة عن مقاطع فيديو مجمعة توثق رحلة «بسمة» كأم منذ الحمل وحتى اللحظة، مُظهرًا حجم التضحيات التي قدمتها لرعاية أولادها، وقال إنه أصرّ على مشاركة أولاده الثلاثة مشاهدة هذه المقاطع ليعلموا حجم ما تحملته «بسمة» من مشقة، ووجّه لزوجته السابقة رسالة قائلًا: «لما يكبروا إن شاء الله هما يعملوا كده مع ولادهم، وكمان يراعوا ربنا فينا لما إحنا نكبر أوي».

بسمة بوسيل ترد على تامر حسني

وفي ظل الاحتفال بعيد الأم وكلماته المؤثرة التي كتبها عن والدته في المنشور الذي شاركه مع جمهوره، حرص تامر حسني على تقديم رسالة خاصة إلى بسمة بوسيل قال فيها: «كل سنة وأنتِ طيبة يا بسمة وكل سنة ووالدتك الجميلة طيبة، أنا كل يوم يا بسمة بحكي لولادنا عن الأصول دي ومصورلهم كل تعبك معاهم من وأنتي لسه حامل».

وتابع: «هعدي عصبيتك عليا في الوقت ده مش مشكلة حقك، المهم مصورلهم مجهودك لحظة بلحظة عشان يعرفوا أنتي وأنا تعبنا عشانهم إزاي، ولما يكبروا إن شاء الله هما يعملوا كده مع ولادهم وكمان يراعوا ربنا فينا لما إحنا نكبر أوي إن شاء الله هتشوفي فيهم كل الخير عشان أنتي أم جميلة ومخلصة ليهم قدام ربنا».

وكتبت بسمة بوسيل تعليقًا على المنشور قائلة: «ثانك يو يا تيمو، ربنا يحفظهم، وإن شاء الله تاليا وأمايا هيبقوا أحلى ماميز في الدنيا».