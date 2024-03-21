صورة جديدة لوالدة تامر حسني في عيد الأم.. «فولة واتقسمت نصين»

حرص المنتج حسام حسني، شقيق الفنان تامر حسني، على الاحتفال بعيد الأم، بنشر صورة نادرة لوالدتهما، وظهر فيها الشبه الكبير بينهما.

صورة نادرة لوالدة تامر حسني

ونشر حسام حسني صورة رفقة شقيقه ووالدته، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق: «كل سنة وأنت طيبة يا ست الكل وبخير ويارب ديما منورة حياتنا بوجودك ودعواتك لينا».

ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بين تامر حسني ووالدته، إذ كتب أحدهم: «تامر أنت نسخه من أمك»، وقال آخر: «ربنا يخليهالكم ويبارك في عمرها وصحتها وعافيتها كل الاحترام والتقدير للأم العظيمة اللي ربتكم كل عيد أم وهي طيبة».

تامر حسني يحتفل بنجاح أغنية بسمة بوسيل الجديدة

وكان الفنان تامر حسني حرص على الاحتفال بأغنية زوجته السابقة بسمة بوسيل، بالرغم من انفصالهما، كما تواجد برفقتها في حفل سحور أقيم أمس، بحضور عدد كبير من أصدقائهما من الفنانين والإعلاميين.

ونشر تامر حسني مقطع فيديو من حفل السحور، عبر حسابه بمنصة «إنستجرام»: «امبارح مكانتش عزومة سحور عادية، كان فيها ناس كتير أنا بحبهم كلهم، أصحاب متقابلوش من كتير، وفيها احتفال بأغنية بسومه القمر صاحبة الصوت القمر».