ينتظر عشاق الفنان يحيى الفخراني موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 على قناة dmc اليوم السبت، التي تعرض الساعة 6:15 مساء، فيما تعاد الحلقة الجديدة من المسلسل الساعة 5 صباح اليوم التالي، و12 ظهر الغد، كما يتزامن عرضه على منصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2024، في نفس موعد عرض الحلقة على dmc.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 على قناة DMC دراما

فيما يبدأ موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 على قناة DMC دراما اليوم السبت، في تمام الساعة 8 مساء وتكون الإعادة 2 صباحا، كما تعاد الحلقات الجديدة من مسلسل يحيى الفخراني في الـ8 صباحاً أيضاً على نفس القناة، والعمل مقتبس من رواية للأديب إبراهيم عبد المجيد وتحمل نفس الاسم، وعالجها للتلفزيون الدكتور مدحت العدل، والعمل الدرامي من إخراج مجدي أبو عميرة.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13.. أحداث جديدة تنتظر المشاهدين

وينتظر متابعو المسلسلات الرمضانية خلال ماراثون 2024، موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 لمعرفة الأحداث الجديدة والشيقة خلال العمل الدرامي الذي يصنف ضمن المسلسلات الاجتماعية وتدور أحداثه حول اليوتيوبر والإنفلونسر «بهجت» الذي يعيش مع حفيديه ويبث عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يهدف منها إحياء القيم.