اليوم آخر موعد للتقديم في شقق نقابة الصحفيين بالعاصمة الإدارية الجديدة

تغلق نقابة الصحفيين باب الحجز في وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، وذلك بعد إعلان النقابة عن توافر وحدات إسكان لأعضاء النقابة، إذ يصل سعر المتر لـ15970 جنيهًا بخلاف نسبة التميز، وذلك بمساحات 114م، 136م، 140م.

تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة

وذكرت النقابة تفاصيل التقديم للحصول على هذه الوحدات، حيث يسدد العضو 20% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، و0.5% من قيمة الوحدة مجلس أمناء، كما يُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، إضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة مع مراعاة أنه تحددت قيمة تقديرية (1% من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فتستخدم للعام التالى.

وأضافت النقابة أنه يتم عمل التسوية فى نهاية العام، على أن يُقسط الباقى وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام، والتقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول

شروط وحدات العاصمة الإدارية

وحددت الصحفيين شروط الحجز في وحدات العاصمة الإدارية الجديدة تكون لمن لم يسبق له اى استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل ( أراضي – شقق مدينة الصحفيين بالتجمع – سكن اكتوبر – مدينتى – سكن واسكان مميز العلمين – جنة القاهرة الجديدة – جنة المنصورة – الاسكان الاجتماعي – بيت العيلة –قرية الياسمين)، مشيرة إلى أنه في حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز السكرتير العام نقيب الصحفيين.