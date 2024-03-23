موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 23 مارس 2024
كتب:
عمرو حسني
12:24 م | السبت 23 مارس 2024
صلاة المغرب
ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 23-3-2024 بحسب إمساكية البلاد المنشورة على موقع وزارة الأوقاف السعودية.
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم
وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 23-3-2024، فيما تتغير الأوقات من مدينة ومحافظة سعودية إلى أخرى.
موعد أذان المغرب اليوم في السعودية السبت 23-3-2024
وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 23-3-2024 بمدينة أبها يكون عند الساعة 6:21 مساءً، وعن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:58 صباحًا، والشروق 6:12 صباحًا، وصلاة الظهر 12:17 مساءً، وصلاة العصر 3:40 مساءً، وصلاة العشاء 7:51 مساءً.
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم بمدينة جدة
وعن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 23 مارس بمدينة جدة، ستكون عند الساعة 6:35 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:09 صباحًا، والشروق 6:25 صباحًا، وصلاة الظهر 12:30 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8:05 مساءً.
موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم
وسيكون موعد آذان المغرب في السعودية في مكة السبت 23-3-2024 عند الساعة 6:32 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:07 صباحًا، والشروق 7:23 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً، وصلاة العصر 3:52 مساءً، وصلاة العشاء 8:03 مساءً.
موعد الإفطار اليوم في السعودية السبت 23-3-2024
وعن موعد الإفطار اليوم في السعودية السبت 23-3-2024 في مدينة القطيف، سيكون عند الساعة 5:53 صباحًا، والشروق 5:42 صباحًا، وصلاة الظهر 11:47 مساءً، وصلاة العصر 3:14 مساءً، وصلاة العشاء 7:23 مساءً