يحتفل المسلمون في المملكة العربية السعودية باليوم الـ12 من أيام شهر رمضان المعظم 1445 هجرية، ويبحثون عن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 22-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد تناول الإفطار وأداء صلاة التراويح، ولذلك نستعرض معكم موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 12 رمضان كما يلي:

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 22-3-2024

يؤذن للمغرب في العاصمة المقدسة مكة المكرمة في تمام الساعة 6:32 مساء، ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 8:33 وتليها صلاة التراويح بالحرم المكي ومساجد مكة المكرمة.

يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:06 مساء، ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:36 وتليها صلاة التراويح بالحرم المدني ومساجد المدينة المنورة.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

يؤذن للمغرب في الجوف في تمام الساعة 6:35 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 8:35 وتليها صلاة التراويح.

يؤذن للمغرب في تبوك في تمام الساعة 6:46 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 8:46 وتليها صلاة التراويح.

يؤذن للمغرب في حائل في تمام الساعة 6:26 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 8:26 وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الجمعة 22-3-2024

يؤذن للمغرب في القصيم في تمام الساعة 6:18 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 8:18 وتليها صلاة التراويح.

يؤذن للمغرب في العاصمة السعودية الرياض في تمام الساعة 6:05 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 8:05 وتليها صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

يؤذن للمغرب في الباحة في تمام الساعة 6:26 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 8:26 وتليها صلاة التراويح.

يؤذن للمغرب في عسير في تمام الساعة 6:20 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 8:20 وتليها صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الجمعة 22-3-2024

يؤذن للمغرب في نجران في تمام الساعة 6:14 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 8:14 وتليها صلاة التراويح.

يؤذن للمغرب في جازان في تمام الساعة 6:21 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 8:21 وتليها صلاة التراويح.