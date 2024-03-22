كشفت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، لعام 1445، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 22-3-2024، إذ يرغب الكثير من المسلمين في معرفتها، حتى يتمكنوا من تنظيم أداء العبادات على مدار اليوم، من ترتيل القرآن وتحضير مائدة الإفطار وتأدية الصلاة على وقتها.

ويقدم «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 22-3-2024، بحسب ما ذكرته وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الجمعة 22-3-2024

وتختلف مواقيت الصلاة في السعودية حسب المنطقة، إذ يتفاوت شروق وغروب الشمس، إلا أنه يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في مدينة الرياض في السطور التالية:

أذان الفجر 4:37 صباحًا.

الشروق 5:55 صباحًا.

الظهر 12:00 مساء

العصر 3:27 مساءً.

المغرب 6:5 مساءً.

العشاء 8:5 مساءً.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 22-3-2024

ويختلف المؤذنون في رفع أذان الفجر حسب المنطقة في المملكة العربية السعودية، ويمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في السعودية ثاني عشر أيام شهر رمضان المبارك في الرياض تمام الساعة 4:37 صباحًا، بينما في جدة يكون الساعة 5:9 صباحًا.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الجمعة 22-3-2024

يرفع آذان الظهر في مدينة الرياض بتمام الساعة 12:00، فيما يؤذن لصلاة العصر في جدة الساعة 12:30 مساء.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الجمعة 22-3-2024

في حين يكون موعد أذان العصر بالرياض في تمام الساعة 3:27، وموعد آذان العصر في جدة الساعة 3:55 مساء.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 22-3-2024

يرفع أذان المغرب في الرياض، ليبدأ المسلمين في تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:5 مساء، بينما في مدينة جدة الساعة 6:35 مساء.

عدد ساعات الصيام في السعودية

كما ذكرت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودي، أنه يتوقع أن تكون عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في السعودية نحو 13 ساعة و18 دقيقة.