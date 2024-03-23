موعد أذان المغرب في الأردن اليوم السبت 23 مارس 2024

بينت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية عن موعد أذان المغرب في الأردنية اليوم الأردن 23-3-2024 في اليوم الثالث عشر في رمضان.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم

ويتناول التقرير التالي مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم السبت 23-3-2024، التي تتغير من مدينة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في الأردن السبت 23-3-2024

وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم السبت 23-3-2024 بمدينة عمان يكون الساعة 5:54 مساءً، وصلاة الفجر الساعة 4:16 صباحًا، والشروق 5:33 صباحًا، وصلاة الظهر 11:43 مساءً، وصلاة العصر 3:11 مساءً، وصلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم بمدينة العقبة

ويأتي موعد أذان المغرب في الأردن اليوم السبت 23 مارس في مدينة العقبة الساعة 5:54 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:22 صباحًا، والشروق 5:40 صباحًا، وصلاة الظهر 11:47 مساءً، وصلاة العصر 3:15 مساءً، وصلاة العشاء 7:12 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم

وسيكون موعد آذان المغرب في الأردن في السبت 23-3-2024 الساعة 5:54 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:16 صباحًا، والشروق 5:33 صباحًا، وصلاة الظهر 11:43 مساءً، وصلاة العصر 3:11 مساءً، وصلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الأردن 23-3-2024

ويأتي موعد الإفطار اليوم في الأردن السبت 23-3-2024 في مدينة وادي موسى ، سيكون عند الساعة 5:56 صباحًا، والشروق 5:35 صباحًا، وصلاة الظهر 11:45 مساءً، وصلاة العصر 3:13 مساءً، وصلاة العشاء 7:11 مساءً