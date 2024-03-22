يحتفل المسلمون في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الجمعة، بمرور 11 يومًا من شهر رمضان المعظم لعام 1445 من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ويبحث الأردنيون والمقيمون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الجمعة 22-3-2024 من أجل تنظيم مواعيدهم، خاصة مواعيد تناول السحور والإفطار وصلاة التراويح، ولذلك نقدم لكم مواعيد الصلاة في العاصمة الأردنية عمان، حسبما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمقدسات الأردنية.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم

يؤذن الفجر في العاصمة الأردنية عمان في تمام الساعة 05:15 صباحا وتشرق الشمس في الساعة 06:31 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 12:43 مساء، ويؤذن العصر الساعة 04:12 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 06:56 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 08:12 مساء وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الجمعة 22-3-2024

يؤذن الفجر في مدينة إربد وأجوارها في تمام الساعة 5:14 صباحا وتشرق الشمس في الساعة 6:39 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 12:44مساء، ويؤذن العصر الساعة 04:12 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 6:49 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 08:19 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الجمعة 22-3-2024

يؤذن الفجر في مدينة الكرك وأجوارها في تمام الساعة 5:17 صباحا وتشرق الشمس في الساعة 6:39 صباحا، ويؤذن الظهر الساعة 12:44 صباحًا، ويؤذن العصر الساعة 4:12 مساء، بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 6:49 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:19 مساء وتليها صلاة التراويح وعدد ساعات الصيام 13 ساعة و36 دقيقة.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الجمعة 22-3-2024

يؤذن الفجر في مدينة العقبة وأجوارها في تمام الساعة 5:21 صباحا وتشرق الشمس في الساعة 6:42 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 12:47 صباحًا، ويؤذن العصر الساعة 4:15 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 6:52 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:22 مساء وتليها صلاة التراويح.