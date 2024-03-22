يحتفل المسلمون في المملكة الأردنية الهاشمية من الشعب الأردني والمقيمين بسادس أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجرية، ويبحث المسلمون عن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 22-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد تناول الإفطار وأداء صلاة التراويح، ولذلك نستعرض معكم موعد أذان المغرب في الأردن اليوم السبت 12 رمضان كما يلي:

موعد اذان المغرب في الاردن اليوم الجمعة 22-3-2024

يؤذن للمغرب في العاصمة الأردنية عمان وأجوارها الساعة 6:49 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:19 مساء ثم صلاة التراويح.

يؤذن للمغرب في مدينة الزرقاء وأجوارها الساعة 6:49 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:19 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم

يؤذن للمغرب في مدينة اربد وأجوارها الساعة 6:50 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:20 مساء وتليها صلاة التراويح.

يؤذن للمغرب في مدينة العقبة وأجوارها الساعة 5:52 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:23 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب اليوم في الأردن الجمعة 22-3-2024

يؤذن للمغرب في مدينة جرش وأجوارها الساعة 6:50 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:20 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم

يؤذن للمغرب في مدينة الكرك وأجوارها الساعة 5:50 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:20 مساء وتليها صلاة التراويح.

يؤذن للمغرب في مدينة السلط وأجوارها الساعة 6:50 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:20 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في الأردن الجمعة 22-3-2024

يؤذن للمغرب في مدينة معان وأجوارها الساعة 5:55 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 7:10 مساء وتليها صلاة التراويح.