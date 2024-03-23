بعد معاناتها من مرض نادر.. ليلى عبداللطيف تتنبأ بالحالة الصحية لبسمة وهبة

حالة من إثارة الجدل تترأسها خبيرة الفلك الشهيرة ليلى عبداللطيف، مع كل تصريح أو تنبأ لها ليس فقط لكونها تصريحات صادمة ولكن لتحققها في بعض الأحيان، على رأسها توقعاتها بانفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وتعرض لاعب لأزمة قلبية في المباراة وحدوث كوارث طبيعية، كلها أمور تحققت ليزيد من انتشار اسم ليلى عبداللطيف.

ليلى عبداللطيف ضيفة بسمة وهبة

واستكملت الإعلامية بسمة وهبة الجزء الثاني من حلقتها مع خبيرة الأبراج، ليلى عبداللطيف، التي تحدثت عن مصدر إلهامها وتنبؤاتها وعن بعض التوقعات الخاصة بمصر وغيرها من الأمور، قبل أن تطلب منها الإعلامية توقعات بشأن حياتها الخاصة.

ليلى عبداللطيف تصدم بسمة وهبة بشأن حياتها

وتحدثت خبيرة الفلك عن حياة بسمة وهبة، مؤكدة أنها برغم معاناة الإعلامية من مرض نادر لكن لا توجد خطورة مُطلقًا على صحتها، وأنها ستعيش بإذن الله لـ20 عامًا قادما «اللي عند ربنا ميضيعش والتاريخ هيقول إنك فضلتي على قيد الحياة لحد 2045 هتجوزي ولادك وتشوفي الأحفاد كمان»