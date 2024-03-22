ليلى عبد اللطيف تكشف عن مصدر توقعاتها.. ماذا قالت؟

توقعات عديدة أطلقتها خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف، تحقق بعضها، مثل إصابة لاعب رياضي شهير وسقوطه في الملعب، وطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات حول طريقة معرفة هذه المعلومات، ومصدرها، لتكشف عن ذلك خلال ظهورها في حلقة اليوم في برنامج العرافة.

طلت ليلى عبد اللطيف خبيرة الفلك، ضيفة على برنامج «العرافة» من تقديم الإعلامية بسمة وهبة، التي طرحت عليها سؤالا عن مصدر توقعاتها، لتجيبها خبيرة الفلك، أنها تعتمد بشكل أساسي على «الإلهام»، ونستعرض بعض المعلومات عنه في السطور التالية:

سر توقعات وتنبأت ليلى عبد اللطيف

الإلهام وفقًا لموقع «منهل الثقافة التربوية» يعتبر سرًا من أسرار الروح وإشراقة من إشراقات النفس، فهو معنى راقٍ تتداخل فيه المعاني القلبية والعقلية، كما يتداخل فيه الحاضر في المستقبل ويستكشف الإنسان فيه المظلم مما أمامه، وتلمع فيه لحظة واحدة فيستشعر فيها معنًى قد لا يدركه الكثير من الناس.

ويعتبر الإلهام هو العين الثالثة التي يرى بها الإنسان شيئًا ربما لا يراه الآخرون، فهو نوع من الحدس والاستبصار والبصيرة العميقة، أو يمكن الإشارة إلى كونه نوعًا من القراءة الخفية للإنسان، ويمكن أن يحدث للإنسان العادي.

في سياق منفصل، تحدثت خبيرة الأبراج خلال استضافة الإعلامية بسمة وهبة لها، عن حياتها الشخصية، وطفولتها.