سعر صادم لاستشارة ليلى عبداللطيف.. السؤال بكام؟

أحداث عديدة تنبأت بها خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف تحقق أغلبها، مثل طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، إلى جانب سقوط لاعب رياضي في أرض الملعب، وذلك ما حدث تمامًا في واقعة اللاعب أحمد رفعت، لتفجر مفاجأة جديدة خلال ظهورها في برنامج «العرافة» من تقديم الإعلامية بسمة وهبة، حول سعر استشارتها

يعتقد البعض أن توقعات ليلى عبد اللطيف مجانية، الأمر الذي نفته خبيرة الفلك قائلة: «لكل شيء مقابل، مفيش حد بيشتغل ببلاش»، فهي تقدم استشارتها بطريقتين، الأول عبر الاشتراك في الخدمة التي تتيح لك سؤالين في كل شهر، والطريقة الثانية عبر الاستشارة فوريًا عبر الهاتف، ويتم التواصل صوت وصورة مع المتصل.

سعر استشارة ليلى عبد اللطيف

300 دولار هي تكلفة استشارتها على مدار عام كامل، بمعدل سؤالين كل شهر، أي ما يعادل 24 سؤالا في سنة كاملة، ويمكن حساب تكلفة الاستشارة الواحدة بالمصري، وجد أنها تساوي بالتقريب ما يقرب من 13.951 جنيه مصري، التي يدفعها الشخص مقابل استشارة خبيرة الفلك على مدار عام كامل.

وبشأن الاعتماد على الإلهام في التنبؤ عبر الهاتف، أكدت أنها تشترط أن يكون الاتصال صوت وصورة، لتتمكن من رؤية الشخص أمامها، وتتمكن بسهولة من تحليل شخصيته وكلامه، ومعرفة ما يرغب في معرفته، لتخبره به عبر الاعتماد على علم الإلهام الذي كشفت أنها تعتمد عليه بشكل أساسي في كل توقعاتها.