10 سنوات من الإنجازات.. افتتاح وتطوير 148 مسرحا و357 قصرا وبيتا للثقافة

تنطلق جهود وزارة الثقافة خلال السنوات العشر الماضية من المادة 48 في الدستور المصري 2014، والتي تنص على أن الثقافة حق لكل مواطن، وتكفله الدولة وتلتزم بدعمه، وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز.

وشهدت السنوات العشر الماضية العديد من التحديات، أبرزها تمركز الخدمات في العاصمة أو عواصم المحافظات، لذلك تنوعت المشروعات الثقافية لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

مشروعات وزارة الثقافة في 10 سنوات

ونفذت الوزارة 162 مشروعا، وجاري استثمار 46 مشروعا أخرى، بإجمالي تكلفة 8.2 مليار جنيه، وذلك حتى عام 2023، وفقا لبيانات وزارة الثقافة.

وشملت المشروعات تطوير المؤسسات والمنشآت الثقافية في جميع محافظات الجمهورية، كالتالي:

- 148 مسرحا، منها إعادة افتتاح المسرح القومي في 2018، وافتتاح مسرح السامر بالجيزة في 2023.

- 85 موقعا ثقافيا تم افتتاحها خلال تسع سنوات.

- 357 قصرا وبيتا بزيادة 30 قصرا مقارنة بعام 2014 .

- افتتاح وتطوير 19 متحفا، منها افتتاح متحف نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب، وافتتاح متحف محمد محمود خليل بعد 10 سنوات من الإغلاق في 2021.

- 9 مدارس ومعاهد تعليمية بأكاديمية الفنون، منها افتتاح مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بتكلفة 231 مليون جنيه عام 2020، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر.