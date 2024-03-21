«الثقافة»: عرض السيرة الهلالية والموسيقى العربية ضمن ليالي رمضان الليلة

يشهد قصر ثقافة روض الفرج، في التاسعة مساء اليوم، عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية الرمضانية، التي تُقدّمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن البرنامج المقدم برعاية وزارة الثقافة.

يقام على المسرح عرض فني لفرقة السيرة الهلالية للفنان السوهاجي عزت قرشي، واستكمال حديثه عن قصة الأمير أبوزيد، يعقبه عرض لفرقة سوهاج للموسيقى العربية وستقدم عدد من الأغاني الطربية.

كما تستمر فعاليات الورش الحرفية والتراثية في الخيامية، الإكسسوار، المكرمية، الديكوباج، الجلود، الطرق على النحاس، تشكيل على الورق، الخزف، الحصير، فنون تشكيلية، الحلي الخيامية، الكليم، بإشراف مجموعة من المدربين والحرفيين المتخصصين.

وتتضمن الورش المقدمة للطفل طباعة استنسل للزخارف الإسلامية داخل رموز رمضان المبارك، عمل حافظة أدوات من أطباق الفوم والعيون المتحركة، عمل سبحة من الخرز الخشبي والفواصل، رسم على الوجه، بجانب عرض مسرحية «الوردة الزرقاء».

وتتواصل فعاليات المعرض المركزي نتاج الورش الفنية والحرفية للملتقيات الثقافية المنفذة، وتضمن منتجات «الطرق على النحاس، الصدف، الأركت، الديكوباج، جريد، خيامية، الحلي والإكسسوار، المكرمية، الفخار، الجلود، التطريز السيناوي، الكليم».

العروض مستمرة حتى 17 رمضان

تقام العروض الفنية للبرنامج بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتنفذ فعاليات الورش الفنية والحرفية والسيرة الهلالية بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارات العامة التابعة، وتقام بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة، ويشرف على برنامج الفعاليات بالقصر أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وتستمر حتى 17 رمضان.