حدث آخر 10 سنوات.. طفرة في القطاع الصحي لحماية أرواح المصريين

شهد القطاع الصحي في مصر خلال آخر 10 سنوات، طفرة ملحوظة، كانت البداية من الدستور المصري لسنة 2014، الذي نص على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وتخصيص الدولة نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على القطاع الصحي في مصر.

مبادرات صحية شملت جميع الأعمار

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من المبادرات الرئاسية التي شملت حديثي الولادة والمراهقين والسيدات وكبار السن وذوي الهمم، مع تطوير البنية التحتية للمستشفيات، ومشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

القضاء على فيروس سي

أطلق الرئيس السيسي، مبادرة القضاء على فيروس سي، الفيروس الذي نهش أكباد المصريين لسنوات عديدة، وراح ضحاياه الآلاف، وأعلنت الدولة إطلاق مسح شامل للمواطنين من خلال مبادرة 100 مليون صحة، وجرى القضاء على المرض بشهادة منظمة الصحة العالمية، فأصبحت مصر أول دولة في العالم تصل إلى «المستوى الذهبي» بسبب استكمال مسار القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي، حيث فحصت المبادرة أكثر من 70 مليون مواطن.

نصيب الأسد للمرأة في المبادرات الصحية

لم تقف الدولة على هذه المبادرة، بل أطلقت مجموعة من المبادرات التي شملت المرأة وكان لها نصيب الأسد من خلال مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين وفحص المقبلين على الزواج، ومبادرة كبار السن، وأطلقت مبادرة لطلاب المدارس للكشف عن فيروس سي وأمراض سوء التغذية، بجانب برنامج شامل لذوي الهمم، وتسهيل كل الخدمات المقدمة لهم.

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أعلن الرئيس السيسي، إطلاق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، بعد التكدس أمام المستشفيات، وحققت المبادرة إنجازات لا يمكن تجاهلها، فاستطاعت إجراء أكثر من 2 مليون عملية جراحية دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية، وكلفت هذه المبادرة الدولة أكثر من 17 مليار جنيه.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزار الصحة والسكان، إن القطاع الصحي في مصر شهد تحسنا ملحوظا من خلال المبادرات الصحية التي عملت على انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط.

وتابع لـ«الوطن»: «متوسط عمر الفرد في مصر وصل إلى 72 عاما، بزيادة عن السنوات السابقة، بسبب التطور الملحوظ في القطاع الصحي»، لافتا إلى الاهتمام الكبير من القياد السياسية بالملف الصحي والعمل على تقديم رعاية طبية متكاملة للمواطن.