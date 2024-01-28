توقيع الكشف الطبي على 1.1 مليون شخص ضمن مبادرة «100 يوم صحة» في الفيوم

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور سامح العشماوي وكيل الوزارة، انتهاء أعمال مبادرة 100 يوم صحة بمرحلتيها الأولى والثانية على أرض المحافظة، والتي قدّمت خدماتها في مختلف التخصصات الطبية لأكثر من مليون و165 ألفًا و877 مواطن ومواطنة، إلى جانب مراقبة المنشآت الغذائية.

وبدأت المرحلة الأولى من مبادرة 100 يوم صحة، في الفترة من 26 يونيو وحتى 1 أكتوبر برئاسة الدكتورة نشوى مصطفى مدير إدارة الدعم الفني، بينما انطلقت المرحلة الثانية في الفترة من 2 أكتوبر وحتى 10 يناير الجاري برئاسة الدكتورة نيفين شعبان مدير إدارة الرعاية الأساسية، فيما كان المنسق العام لها الدكتورة فيرا إسحق من إدارة الرعاية الأساسية.

أكثر من مليون مستفيد

وكشف الدكتور محمد رمضان مدير المبادرات بمحافظة الفيوم، إنّ عدد المستفيدين من المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمختلف قرى ومراكز المحافظة بلغ نحو مليون و165 ألفًا و877 مواطن ومواطنة منهم 545 ألفًا و136 في المرحلة الأولى، و620 ألفًا و741 في المرحلة الثانية.

وأشار إلى أنّ القوافل العلاجية قدمت خدماتها في المرحلة الأولى لنحو 30 ألفًا و991 مواطن ومواطنة، فيما بلغ عدد المترددين عليها في المرحلة الثانية نحو 26 ألفًا و803 مواطن ومواطنة.

حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

وذكر إنّ المبادرة بمحافظة الفيوم، تضمنت حملات تفتيشية على 1151 منشأة غذائية خلال المرحلة الأولى، و1060 منشأة في المرحلة الثانية، فضلًا عن تطعيم 10 آلاف و41 طفلًا وطفلةً في المرحلة الأولى، كما تم تطعيم 4 آلاف و567 طفلًا في المرحلة الثانية.

تشمل مختلف الخدمات الطبية

وأشار إلى أنّ 100 يوم صحة هي مبادرة أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض والارتقاء بصحة المواطن المصري، إذ بدأت يوم 25 يونيو 2023.

دعم صحة المرأة

وبيّنّ إنها تضمنت مجموعة من المبادرات الرئاسية منها «دعم صحة المرأة، والعناية بصحة الأم والجنين، والكشف عن الأمراض الوراثية، والكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة، والكشف عن أمراض سوء التغذية بالمدارس، وفحص المقبلين على الزواج، والرعاية الصحية لكبار السن، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية».

وتابع إنّ مبادرة 100 يوم صحة تضمنت أيضًا تنظيم عدد من القوافل العلاجية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، ومراقبة صحة البيئة والأغذية، والتطعيمات، تحت إشراف كامل من الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات.