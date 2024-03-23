ظهور رمزي لشخصيات عامة في مسلسل حق عرب.. أبرزهم لاعب عالمي

عدد من الشخصيات العامة ظهرت بشكل رمزي ضمن أحداث مسلسل حق عرب الذي يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني لعام 2024، كأول بطولة مطلقة له، في مفاجأة لكل متابعي المسلسل.

شخصيات عامة في مسلسل حق عرب

شهد مسلسل حق عرب ظهور خاص لاسم محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، في مشهد جمع عرب الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، مع الطفل يوسف الذي يجسده الفنان إياد محمود حمدان، والأخير يخبر الأول أنه يريد أن يصبح لاعبا مشهورا مثل محمد صلاح.

إسعاد يونس في مسلسل حق عرب

في الحلقة 12 من مسلسل حق عرب، كان هناك ظهور خاص للفنانة إسعاد يونس، في مشهد يجمع صباح التي تجسدها الفنانة وفاء عامر، مع ابنتها سميحة التي تجسدها الفنانة دنيا المصري، وهما تشاهدان التليفزيون، وتحديدا برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وحينها قالت صباح إن إسعاد يونس تدخل على قلبها السعادة والبهجة.