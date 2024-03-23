ظهور رمزي لشخصيات عامة في مسلسل حق عرب.. أبرزهم لاعب عالمي
كتب:
بسمة شطا
01:44 م | السبت 23 مارس 2024
مسلسل حق عرب
عدد من الشخصيات العامة ظهرت بشكل رمزي ضمن أحداث مسلسل حق عرب الذي يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني لعام 2024، كأول بطولة مطلقة له، في مفاجأة لكل متابعي المسلسل.
شخصيات عامة في مسلسل حق عرب
شهد مسلسل حق عرب ظهور خاص لاسم محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، في مشهد جمع عرب الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، مع الطفل يوسف الذي يجسده الفنان إياد محمود حمدان، والأخير يخبر الأول أنه يريد أن يصبح لاعبا مشهورا مثل محمد صلاح.
إسعاد يونس في مسلسل حق عرب
في الحلقة 12 من مسلسل حق عرب، كان هناك ظهور خاص للفنانة إسعاد يونس، في مشهد يجمع صباح التي تجسدها الفنانة وفاء عامر، مع ابنتها سميحة التي تجسدها الفنانة دنيا المصري، وهما تشاهدان التليفزيون، وتحديدا برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وحينها قالت صباح إن إسعاد يونس تدخل على قلبها السعادة والبهجة.