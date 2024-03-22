مسلسل حق عرب الحلقة 12.. مفاجأة أحمد العوضي لخطيبته السابقة دينا فؤاد

قرر عرب السويركي، الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، خلال مسلسل حق عرب الحلقة 12، الذي يعرض على قناة ON Drama، الزواج من خطيبته السابقة حنان، وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، التي لم تصدق نفسها من المفاجأة، بعدما قرر مسامحتها على ما فعلته من قبل.

مسلسل حق عرب الحلقة 12.. عرب يهدد رباح أبو الدهب

وتوالت أحداث الحلقة، ذهب عرب السويركي، الذي يجسده الفنان أحمد العوضي إلى رباح أبو الدهب «الفنان وليد فواز»، ودفع له مصاريف مستشفى حنان الذي دفعها، وطالبه بألا يتعرض لها أو يقترب منها لأنها ستصبح زوجته.

وحاولت سميحة، وتجسدها الفنانة دنيا المصري، كسب ثقة والدتها صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر، بعدما نصحها زوجها جمال ابن عمها من أجل التمكن من السيطرة على أعمال محلات الأخشاب لوالدها.

أبطال مسلسل حق عرب

ومسلسل حق عرب، من بطولة أحمد العوضي، ورياض الخولي، ووفاء عامر، ودينا فؤاد، ودنيا المصري، ووليد فواز، وسلوى عثمان، وأحمد صيام، وآخرين، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.