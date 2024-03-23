مسلسل حق عرب الحلقة 13.. معلومات جديدة عن قاتل والد «السويركي»

يشهد مسلسل حق عرب الحلقة 13 أحداثا متنوعة بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama والذي ينافس به في ماراثون الموسم الرمضاني 2024، ويواجه خلاله بطل العمل عرب السويركي تحديات وصراعات في حياته خاصة في رحلة البحث عن قاتل والده والثأر منه في إطار تشويقي أكشن.

مسلسل حق عرب الحلقة 13

وتستمر الحلقة 13 من مسلسل حق عرب في كشف كثير من الغموض في الأزمة التي يعيشها عرب السويركي، ويقوم بدوره أحمد العوضي، في سعيه لمعرفة أسباب وتفاصيل وفاة والده.

سر ظهور صاحبة السعادة إسعاد يونس في مسلسل حق عرب

وتناول مسلسل حق عرب وجود صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس، خلال الأحداث بصفتها الدائمة التى تجلب السعادة والبهجة أينما حلت، إذ استعانت بها الفنانة وفاء عامر والتي تجسد شخصية صباح الجياش خلال الأحداث، عندما ذهبت إليها ابنتها الكبرى سميحة، وتجسدها الفنانة دنيا المصري من أجل كسب رضاها، واستغلالها لمعرفة أسرار عمل والدها المعلم عبدربه، وهو ما فهمته والدتها صباح الجياش وكانت تشاهد صاحبة السعادة إسعاد يونس، وقاطعتها قائلة: «الست إسعاد يونس ليها بهجة وسعادة مش عند حد».

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 13

وتحدثت سميحة خلال مسلسل حق عرب مع زوجها وابن عمها جمال ويجسده الفنان أحمد عبدالله محمود من أجل السيطرة على تجارة والدها، وأن يحل محل عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي ويصبح الذراع الأيمن للمعلم عبدربه.

موعد انتهاء تصوير مسلسل حق عرب

ومن المقرر الانتهاء من تصوير مسلسل حق عرب بالكامل خلال الأيام المقبلة، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ونجح المسلسل الذي يعرض على قنوات on ومنصة watch it الإلكترونية في تحقيق نسب مشاهدة عالية.