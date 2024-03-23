مسلسل حق عرب الحلقة 13.. زواج أحمد العوضي مُهدد بسبب وفاء عامر

أصبحت أنغام التي تجسد دورها الفنانة كارولين عزمي ابنة المعلم عبدربه وهو الفنان رياض الخولي، تعيش قصة حب مع عرب السويركي «أحمد العوضي»، خلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 13 على قناة ON Drama.

هل تنجح وفاء عامر في منع زواج أحمد العوضي؟

وتعرضت أنغام لصدمة كبيرة بعدما أخبرها عرب السويركي عن موعد زفافه على خطيبته السابقة حنان وهي الفنانة دينا فؤاد، وعادت لمنزلها تسترجع صورهما سويا وظلت تبكي بحرقة شديدة، حتى رأتها والدتها صباح الجياش وهو الدور الذي تؤديه الفنانة وفاء عامر، وأخبرتها ابنتها أنغام بسرها، فوعدتها والدتها بزواجه منها وأن يتقدم وتشترط هي عليه، فهل تنجح صباح الجياش في منع زواج عرب السويركي من حبيبته حنان، هذا ما ستكشف عنه الحلقة 13 مسلسل حق عرب الليلة.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 13 قناة ON Drama اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 13 قناة ON Drama اليوم، الساعة 9 مساء، على أن تكون الإعادة الساعة 12 ظهرًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا.