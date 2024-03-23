ناقد رياضي: المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا أشاد باستاد مصر في العاصمة الإدارية

قال الناقد الرياضي عبدالرحمن بدر، إنّ المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا لكرة القدم أشاد بستاد مصر، موضحا أنه ينافس الاستادات العالمية وسيساعد اللاعبين على تقديم كل إمكانياتهم على أرض الملعب.

استاد مصر مصمم على أهم الطرز العالمية

وأضاف «بدر»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ استاد مصر مصمم على أهم الطرز العالمية ويمكنهم منافسة كل ستادات العالم وسعته أكثر من 90 ألف متفرج.

وتابع: «في مباراة الأمس، هاجم منتخب مصر الفريق المنافس على عكس ما كان يحدث مع فيتوريا، لم تحدث تغيرات كبيرة ولكن الأداء مبشر ويشير إلى أن أمورا إيجابية كثيرة ستحدث ومنتخب مصر سيكون شكله جديدا مع حسام حسن».

حسام حسن يزيد الروح القتالية للاعبين

وواصل: «حسام حسن يزيد الروح القتالية للاعبين ويختار اللاعبين الذين يعلم جيدا أنهم سيقدمون 100% من مجهودهم، وهو ما ظهر في مباراة نيوزيلندا، كما بدأ يعمل على التنظيم الدفاعي في المباراة الأولى له، وأغلق الثغرات الدفاعية وأجبر لاعبي الأجنحة على تقديم أدوار دفاعية بشكل أكبر، كما اعتمد الأداء الهجومي على أكثر من نقطة بديهية لحسام حسن، فقد عمل على تجميع اللاعب في مكان معين وتغيير مسار اللعب في منطقة أخرى من الملعب لخلق المساحات، كما اعتمد على تحركات مصطفى محمد ومحمد هاني».