ناقد رياضي: «فيفا» يجدد قوانينه باستمرار للحفاظ على سلامة اللاعبين

قال الناقد الرياضي عثمان إبراهيم، إن قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن معاقبة حراس المرمى، تمنع استحواذهم على الكرة لأكثر من ٦ ثوانٍ وجرى تعديلها إلى 8، وبعد مرور أول 3 ثوان يرفع الحكم يده للحارس، لتنبيهه بإضاعة الوقت، مشيرا إلى أن العقوبة تكون بتطبيق ضربة ركنية.

وأشار «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة TeN، إلى أن قوانين كرة القدم تتجدد باستمرار، لمنع تضييع الوقت أو الحفاظ على اللاعبين وسلامتهم.

محاضرات للاعبين بشكل مستمر لتعريفهم بالقوانين الجديدة

وشدد على أنه يجب أن تكون هناك محاضرات للاعبين بشكل مستمر، لتعريفهم بالقوانين الجديدة، لتأهيلهم بشكل كبير للمباريات والبطولات المختلفة.