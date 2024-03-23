منى زكي تكشف طريقة تعاملها مع أولادها بمساعدة أحمد حلمي.. السر في الترابط الأسري

ظهرت الفنانة مني زكي ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية وكشفت خلال الحلقة عن كثير من الأمور الشخصية بحياتها، وطريقة تعاملها مع أولادها بالمشاركة مع زوجها الفنان أحمد حلمي.

منى زكي تكشف طريقة تعاملها مع أولادها بمساعدة أحمد حلمي

تحدثت الفنانة منى زكي عن أنها هي وزوجها أحمد حلمي اعتادا اتباع مبدأ الحنية في التعامل معا وكانا يقبلان بعضهما طوال الوقت، مما انعكس بالإيجاب على أولادهم وجعلهم يسيرون على نفس النهج في الحب والترابط الأسري، وذلك ساهم بأن يصبح أولادهم أسوياء ومكتفين عاطفيا.

وتابعت منى زكي حديثها عن زوجها أحمد حلمي «أحمد دا راجل كويس جدا، أحسن واحد شوفته فى حياتي بعد بابايا، ومازلت لما بشوفه قلبي بيدق الدقة اللي هي في الأول دي».

منى زكي: ابتعد عن أولادي في حالة الانفعال

وأضافت منى زكي أنها عندما تنفعل تبتعد عن أبنائها وزوجها الفنان أحمد حلمي في المنزل وتفضل الجلوس بمفردها، وذلك لا ينفي دور زوجها في الدعم الكبير الذي يقدمه لها في أي مشكلة تواجهها مهما كانت كبيرة.