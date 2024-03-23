هل أصبحت منى زكي الأعلى أجرا بين فنانات جيلها؟

قالت الفنانة منى زكي، إنها لا تعتبر نفسها النجمة الأعلى أجرًا بين نجمات جيلها في الوقت الحالي، مؤكدة أنه يوجد من هن أعلى منها أجرا، لكنها ترفض الحديث عن غيرها، موضحة أنه ليس كل نجوم الصف الأول يتقاضون أجورا عالية عن أعمالهم الفنية.

منى زكي: فلوسي بتروح للمحتاجين وبعتبر نفسي سبب ليهم

أضافت مني زكي، فى تصريحات تلفزيوينة، أنه إذا كان العمل الفني يتطلب تكاليف باهظة فإنها تقلل من أجرها الطبيعي من أجل إتمامه لأنها تحب عملها، لافتة إلى أنها في كثير من الأحيان تكتشف أنها أنفقت كل أموالها ولا يتبقى معها شيء ويجب عليها البدء من جديد، موضحة أن المظاهر الباهظة للفنانين تفرضها عليهم مهنتهم، لكنها لا تهتم بها، وتنفق أموالها على المحتاجين لأنها تعتبر نفسها سببًا في رزق غيرها.

آخر أعمال منى زكي الفنية

وكان آخر أعمال الفنانة منى زكي فيلم الرحلة 404 الذي حقق نجاحا كبيرا في شباك تذاكر الإيرادات في مصر والوطن العربي، وتناولت من خلاله قصة إنسانية جديدة عليها وتفاعل معها الجمهور والنقاد على حد سواء، وهو من إخراج هاني خليفة وتأليف محمد رجاء.